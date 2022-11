Ucraina: Delpini, guerra è tempo in cui si scatenano mostri nascosti negli animi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra è una pazzia, è frutto di menti malate e chi fa la guerra diventa pazzo e commette pazzie, incomprensibili crudeltà. La guerra è un tempo in cui gli uomini impazziscono e si scatenano mostri nascosti negli animi". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, durante la preghiera interconfessionale per la pace in Ucraina che si è tenuta oggi in Duomo, sottolineando che "persone che fanno cose buone nella loro vita ordinaria, quando sono in guerra impazziscono, sono dominati da un furore, da un demonio che li rende capaci di opere demoniache".(Rem)