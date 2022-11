Egitto-Turchia: la stretta di mano tra Al Sisi ed Erdogan davanti all'emiro del Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, si sono incontrati per la prima volta a Doha in occasione della cerimonia d'apertura dei Mondiali a Doha, in Qatar. La foto circolata dopo la storica stretta di mano mostra anche l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, accanto ai due capi di Stato. Al momento non è chiaro se alla stretta di mano seguirà un incontro formale. Secondo quanto ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, "Erdogan ha porto per primo la mano". Le relazioni fra Egitto e Turchia hanno vissuto una fase di gelo diplomatico proprio dopo l'arrivo alla presidenza di Al Sisi, a causa di divergenze rispetto alla Fratellanza musulmana, dichiarata fuorilegge dal Cairo. Le tensioni si sono acuite anche a causa di interessi divergenti nel settore energetico e regionale, in primis Libia ed Etiopia. Va sottolineato, però, che nell'ultimo anno si sono svolte riunioni diplomatiche e di intelligence ad alto livello. (Cae)