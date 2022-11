Turchia: Fratoianni (Avs), Kobane e il popolo curdo in queste ore sotto le bombe di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Kobane e altre città del Rojava sono da ieri bombardate del dittatore turco Erdogan che inizia così, con le bombe e con il sangue, la sua campagna elettorale sulla pelle del popolo curdo". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Un'ennesima violenta aggressione - prosegue il componente della commissione esteri di Montecitorio - nel silenzio della comunità internazionale e delle Istituzioni che fanno finta di non vedere le atrocità del loro amico Erdogan. Il nostro Paese, l'Europa e gli Stati Uniti devono avere un sussulto di dignità e condannare senza mezzi termini i bombardamenti turchi, con la stessa attenzione con cui stanno seguendo l'aggressione di Putin all'Ucraina. La nostra solidarietà e vicinanza va in queste drammatiche al popolo curdo", conclude. (Com)