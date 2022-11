Infanzia: Zullo (Fd'I), tutelare i diritti dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, val la pena di ricordare che questi diritti sono spesso calpestati e dimenticati. Per questo il nostro impegno e del governo sarà quello di difendere questi diritti dalle tante insidie che colpiscono giovani e adolescenti, a cominciare dalla povertà, dalla violenza, alle crisi familiari che troppo spesso proprio sui bimbi e i ragazzi fanno sentire le loro conseguenze". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Sanità e Lavoro. I ragazzi son in una nota il nostro futuro ed è quindi nostro dovere non dimenticarli ma, al contrario, dare loro certezze e tutele”, aggiunge.(Com)