Infanzia: Serracchiani (Pd), Iran uccide bimbi, vittime simbolo crudeltà deliberata

23 luglio 2021

- "La voce delle istituzioni democratiche, della politica e della società civile deve levarsi contro lo scandalo di un regime che uccide senza scrupoli bambini e minori per terrorizzare un popolo che chiede libertà. In questa Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza appare ancor più impressionante la spietatezza delle Autorità islamiche dell'Iran che assassinano donne e giovani disarmati, e perfino bambini. Come ci si deve ricordare dei milioni di piccole vite che soffrono, sono trascurate e indigenti in Italia e nel mondo, oggi quelle vittime in Iran sono il simbolo della crudeltà deliberata. Il nostro silenzio non sia la loro morte". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. (Com)