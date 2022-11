Francia: il presidente Macron è stato schiaffeggiato durante un'apparizione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, potrebbe aver subito un nuovo affronto da un comune cittadino, che lo ha avvicinato allungandogli improvvisamente uno schiaffone in pieno viso. È quanto risulta da un video, divenuto subito virale. Il video mostra il presidente all'aperto memtre si dirige verso una piccola folla. Un uomo lo avvicina e lo schiaffeggia, per poi essere immediatamente atterrato dalle guardie del corpo di Macron. Non si sa ancora, tuttavia, dove sia avvenuto l'incidente (Frp)