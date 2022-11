Governo: Salvini, già al lavoro per capire se sia possibile bloccare aumenti multe stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono già al lavoro per capire se sia possibile bloccare gli aumenti delle multe stradali dovuti ad un automatismo del Codice della strada. In un momento di difficoltà come questo, tartassare ulteriormente i cittadini italiani è ingiusto e dannoso". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)