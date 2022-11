Giappone: ministro Interno si dimette dopo polemiche su presunta corruzione, il terzo in due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha accettato le dimissioni del ministro dell'Interno, Minoru Terada, al centro di uno scandalo su presunti usi illegali di fondi pubblici. Si tratta del terzo ministro a rassegnare le dimissioni in meno di due mesi, riflesso di una più ampia difficoltà di tenuta del governo Kishida. Il ministro dimissionario è tra i nomi comparsi in un'inchiesta giornalistica pubblicata dalla rivista "Shukan Bunshun": Terada avrebbe in particolare ottenuto il sostegno alla sua elezione a parlamentare, nella tornata di ottobre, grazie anche a una ricompensa versata ad alcuni membri dell'assmeblea del suo collegio, nella prefettura di Hiroshima. Prima di Terada, il cui sostituto verrà annunciato lunedì, si era dimesso il ministro della Giustizia, Yasuhiro Hanashi, protagonista di dichiarazioni sulla pena di morte che hanno innescato dure polemiche nel Paese. A fine ottobre si era dimesso il ministro dell'Economia, Daishiro Yamagiwa. Un gesto motivato dai legami con la Chiesa dell'Unificazione, finita al centro del dibattito pubblico e delle polemiche a seguito dell'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe. In precedenza Kishida aveva ordinato al ministero della Cultura di avviare una indagine che potrebbe culminare nella revoca dello status di organizzazione religiosa la Chiesa dell'Unificazione, privandola di consistenti benefici di natura fiscale. (Git)