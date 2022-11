Siria: Ong, 31 morti in bombardamenti turchi nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bombardamenti effettuati dai caccia F-16 e dai droni dell’aviazione turca in quattro località della Siria - Kobane, Tel Rifat, Derbysia e Derik - hanno causato la morte di 13 combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds, alleanza di milizie curde, arabe e assiro-siriache), tra cui una donna, di dodici militari governativi, di cinque combattenti curdi e di un attivista. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti sul campo. Le Fds sono militarmente guidate dalle Unità di protezione dei popoli (Ypg), gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti. Complessivamente, la Turchia ha compiuto oltre 25 attacchi contro località sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale, secondo quanto riportato dall'Osservatorio. Da parte sua, il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato che l’aviazione turca ha colpito 89 obiettivi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Ypg, gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti, entrambi al bando in Turchia, durante i bombardamenti effettuati nel nord di Iraq e Siria. I bombardamenti sono stati effettuati con i caccia F-16 e con i droni Bayraktar. (segue) (Res)