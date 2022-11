Pd: Bonaccini, non regaleremo a M5S rappresentanza della sinistra e a Terzo polo quella dei moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Se diventassi segretario del Pd la prima cosa che proverei a fare sarebbe cercare di non regalare al Movimento 5 Stelle la rappresentanza della sinistra e al Terzo polo quella dei moderati. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario del Pd, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Dobbiamo creare una forza in grado di guidare l'Italia, partendo però dal precisare meglio l'identità che abbiamo e tornando ad essere votati e scelti da elettori andati verso i 5 Stelli, il Terzo polo e anche verso l'astensione", ha detto. (Rin)