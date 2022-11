Pd: Bonaccini, con Elly Schlein sarà una bella sfida se decidesse di candidarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Elly Schlein ci stimiamo, ci vogliamo bene e abbiamo lavorato benissimo in questi tre anni: sarà una bella sfida se deciderà di candidarsi alla segreteria del Partito democratico. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario del Pd, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Io credo che gli elettori non ne possano più di una classe dirigente che si fa la guerra. Sono contento che abbia deciso di iscriversi al Pd e spero che tanti giovani decidano di seguirla perché ne abbiamo bisogno", ha detto. (Rin)