Pd: Bonaccini, correnti non sono un male ma basta classi dirigenti basate sulla fedeltà

18 ottobre 2021

- Le correnti in sé non sono un male, il problema è che negli anni sono diventate un elemento di presenza per costruire classi dirigenti basate sulla fedeltà. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario del Pd, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Non possiamo non essere un partito plurale, ma dobbiamo far sì che tutto questo avvenga nella libertà e non nella chiusura di gabbie necessarie per far carriera. Sono stati tenuti in panchina troppi amministratori locali che hanno vinto spesso anche quando si perdeva a livello nazionale. Il tema non è far guerra alle correnti, ma essere liberi di esprimere il pensiero che si ha", ha aggiunto. (Rin)