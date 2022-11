© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicino ai familiari di chi ha perso la vita in tragici incidenti. Deve essere un obiettivo comune e un impegno di tutti perché nessuna vita sia più spezzata, anche lavorando su prevenzione ed educazione stradale". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, secondo quanto si legge sul profilo Twitter del Viminale, in occasione della Giornata in memoria delle vittime della strada. (Rin)