© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Visentini "è il nuovo leader dell’organizzazione mondiale dei sindacati. Un’ottima notizia per l’Italia e un giusto riconoscimento per un dirigente capace ed autorevole che a livello europeo, in questi anni, ha svolto un lavoro essenziale". Lo scrive su Twitter l'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e deputato del Partito democratico, Andrea Orlando. (Rin)