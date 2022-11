Roma: completata riqualificazione Muro Torto, 92 quintali di verde rimosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata oggi pomeriggio un'operazione congiunta di decoro urbano in viale del Muro Torto. Gli interventi hanno riguardato principalmente il verde orizzontale e verticale con l'impiego di 45 operatori del Servizio Giardini che hanno provveduto alla rimozione delle ramaglie e delle piante infestanti, al taglio dell'erba nelle aiuole centrali e laterali, alla sagomatura degli arbusti, al diserbo stradale e alla potatura di alcuni alberi. È stata effettuata anche la rimozione dei rifiuti, la cancellazione delle scritte, la disostruzione delle griglie e delle caditoie e la verifica degli impianti di illuminazione con il ripristino dei punti luce guasti. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Nel corso dell'operazione sono stati: rimossi 92 quintali di materiale vegetale e 110 metri cubi di materiale indifferenziato (Servizio Giardini e Ama); puliti 105 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo (Csimu), verificata la funzionalità di 110 punti luce e ripristinati 25 corpi illuminanti (Areti - gruppo Acea); cancellati 950 metri quadrati di scritte vandaliche (Ufficio speciale decoro urbano); impiegati circa 100 operatori e utilizzati 32 automezzi per effettuare i lavori e trasportare il materiale rimosso. (segue) (Com)