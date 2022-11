Roma: completata riqualificazione Muro Torto, 92 quintali di verde rimosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'intervento hanno partecipato anche la Sovrintendenza Capitolina per la pulizia delle mura e la polizia locale per la chiusura degli accessi stradali e lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza. "Una vasta riqualificazione urbana per restituire decoro e sicurezza a questa importante arteria stradale che attraversa Villa Borghese ed è percorsa ogni giorno da migliaia di auto", ha spiegato l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "Ringrazio tutti i dipartimenti, gli uffici e la polizia locale - ha aggiunto - che hanno partecipato all'operazione. Riuscire a mettere in campo contemporaneamente tanti soggetti ci consente di migliorare l'efficacia e ridurre i tempi dei lavori con conseguenti minori disagi anche per la circolazione". (Com)