Scuola: Foti (Fd'I), Landini prenda distanze da invito a studenti per manifestare contro Meloni

- "Un invito della Cgil agli studenti per partecipare alla mobilitazione anti Meloni. Il segretario del sindacato Maurizio Landini prenda le distanze o smentisca le notizie di stampa riguardo questa mail spedita a circa 53 mila studenti dell'Università di Firenze ad aderire alla manifestazione contro il nuovo governo". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Sarebbe opportuno che la Cgil chiarisse la sua posizione: intende collaborare con l'esecutivo per migliorare condizioni e tutele per i lavoratori, o vuole prestarsi alla cieca polemica di una sinistra che non si rassegna all'esito elettorale? Attendiamo risposte", aggiunge.(Com)