Iran: sesta condanna a morte per un manifestante

- Il tribunale rivoluzionario di Teheran ha condannato a morte un sesto imputato per il suo coinvolgimento nelle proteste in corso in Iran da due mesi. Lo ha riferito l'agenzia dell'autorità giudiziaria "Mizan Online", secondo cui l'imputato è stato giudicato colpevole di aver "estratto un coltello con l'intenzione di uccidere, seminare terrore, creare insicurezza nella società durante i recenti disordini". Nei giorni scorsi anche altri cinque manifestanti sono stati condannati a morte dal tribunale rivoluzionario. La condanna può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema. In Iran è in corso un'ondata di proteste dopo la morte il 16 settembre di Mahsa Amini, una curda iraniana di 22 anni, arrestata dalla polizia morale per aver infranto il rigido codice di abbigliamento per le donne nel Paese. Le autorità iraniane hanno accusato a più riprese l'Occidente di fomentare le rivolte. (Res)