Ucraina: Delpini, nessuno impazzisca per restare fedele a opera folle come la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In preghiera, perché sentiamo la fierezza di appartenere al nostro popolo e la fierezza dia appartenere al proprio popolo ha delle buone ragioni, c'è una storia vissuta, ci sono prove attraversate. La storia ha prodotto capolavori che attestano il genio di un popolo. Ma la fierezza di appartenere al proprio popolo diventa una complicità con l'assurdo se il proprio popolo fa cose assurde come la guerra. Perciò preghiamo per dichiarare appartenenza superiore che relativizza appartenenza a proprio popolo". Lo ha detto l'arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini durante la preghiera interconfessionale che si è tenuta oggi in Duomo per la pace in Ucraina. "Prima di essere russo sono figlio di Dio, prima di essere ucraino sono figlio di Dio, prima di essere italiano sono figlio di Dio", ha proseguito. "Preghiamo perché nessuno impazzisca per restare fedele a un'opera folle come la guerra". (Rem)