Governo: F. Sala (FI), defiscalizzare nuove assunzioni per competitività Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La proposta del presidente Berlusconi "di un taglio fiscale per le nuove assunzioni è una politica attiva del lavoro rivolta ai giovani, ma anche alle imprese. Questa sicuramente è una nostra priorità, perché va nella direzione della competitività del Paese. Favorendo, infatti, l'inserimento dei giovani in azienda si ottengono grandi risultati in termini di innovazione che danno slancio alla nostra economia". Lo ha dichiarato l'onorevole di Forza Italia Fabrizio Sala, nel corso di un'intervista a Tgcom24, commentando le parole del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Tra le proposte del presidente Berlusconi anche l'abbattimento della burocrazia per chi avvia un'attività e per le costruzioni. "Quella del presidente Berlusconi è una proposta molto sentita dai cittadini. Non tutto deve per forza essere sottoposto ad autorizzazioni preventive - ha osservato il parlamentare - si può fare ciò che non è vietato e avere poi i controlli ex post. Facciamo l'esempio della Lombardia: la gran parte delle nostre piccole e medie imprese sono legate al settore edile. Immaginiamoci che slancio economico questo abbattimento della burocrazia possa significare anche per loro. Come Forza Italia - ha concluso Sala - siamo soliti fare proposte prima di tutto attuabili e che abbiano una copertura economica. Oltre a queste, anche la pace fiscale, la Flat tax e la riforma delle pensioni". (Rin)