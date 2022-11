Governo: Salvini, Piantedosi un amico tornato a difendere i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega ha l'onore e l'onere di gestire il ministero alle infrastrutture, quelli all'economia, alla scuola e alla disabilità e poi c'è un amico che, anche se non ha la tessera, è tornato finalmente a fare il ministro dell'interno e a difendere i confini dell'Italia da chi non ha il permesso di entrare". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando dal palco del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio. (Rem)