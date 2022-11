Bisiach: Tajani, i suoi programmi culturali sono entrati nelle case di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni Bisiach è stato un grande giornalista e conoscitore della storia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Gianni Bisiach. Grande giornalista e conoscitore della storia, i suoi programmi culturali sono entrati nelle case di tutti gli italiani. Un abbraccio a tutta la famiglia Rai per questa dolorosa perdita”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)