Russia-Cuba: Diaz.Canel inizia visita ufficiale a Mosca

- Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, è da sabato sera in Russia, seconda tappa di una missione internazionale iniziata in settimana in Algeria. Il capo dello Stato ha in agenda un incontro con l'omologo russo, Vladimir Putin, e la presenza all'inaugurazione del del monumento al Comandante Fidel Castro, che si svolgerà il 22 novembre. Si tratta di una visita "molto importante", segnalava il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ricordando che l'ultima visita di Diaz-Canel risale al 2019. Al seguito del presidente viaggia una delegazione di "alto livello" composta da sei ministri, la più nutrita dallo scoppio della pandemia. Diaz-Canel viaggia con i due vice primi ministri, Ricardo Cabrisas e Alejandro Gil (questi anche ministro dell'Economia), il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Parrilla, il ministro del Commercio estero, Rodrigo Malmierca, il ministro dell'Energia e delle miniere, Vicente de la O Levy e il ministro della Salute, José Angel Portal Miranda. (Rum)