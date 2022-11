© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi inchino commosso nel ricordo dell'indimenticabile Gianni Bisiach, un grande giornalista, un professionista da imitare per i giovani di oggi, un uomo lineare e coerente. Sono lieto che il destino ci abbia fatto incontrare e che io ne abbia potuto da vicino ammirare le qualità umane e professionali e la profonda cultura. Grazie Gianni!". Lo dice in una nota il senatore Pier Ferdinando Casini. (Com)