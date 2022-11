Trasporto aereo: Finnair cancella circa 100 voli a causa di uno sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea finlandese Finnair ha cancellato circa cento voli dall’aeroporto internazionale di Helsinki-Vantaa tra oggi e domani a causa di uno sciopero degli assistenti di volo. Lo ha reso noto un comunicato della società. “Finnair è stata costretta a cancellare in tutto approssimativamente cento voli dall’aeroporto di Helsinki domenica 20 novembre e lunedì 21 novembre. Il Sindacato dei lavoratori del settore dei trasporti finlandese (Akt) ha annunciato uno sciopero del personale di cabina a Helsinki tra le 15 (ora locale) di domenica e le 15 di lunedì”, si legge nel comunicato. “Siamo profondamente dispiaciuti dall’inconveniente che lo sciopero ha causato ai nostri clienti e faremo del nostro meglio per dirottarli (su altri voli) in prima possibile”, ha spiegato Finnair. Il 16 novembre, la compagnia ha annunciato che entro la fine del 2023 compierà fino a 450 esuberi tra gli assistenti di volo (su un totale di circa 1.750), allo scopo di ridurre i costi e aumentare la redditività. (Sts)