Corea del Sud: precipita caccia militare, il pilota si espelle prima dello schianto ed è salvo

- Un caccia KF-16 dell'aviazione militare della Corea del Sud si è schiantato al suolo a causa di un guasto al motore. Lo riferiscono le forze armate di Seul segnalando che il pilota, usando l'espulsione automatica, è in salvo. L'incidente, sulle cui ragioni si stanno effettuando i controlli di rito, è avvenuto mentre l'apparecchio era in volo a circa 80 chilometri ad est della capitale Seul. L'agenzia ufficiale "Yohnap" segnala però che al momento non è chiaro se il pilota ora sotto osservazione de medici fosse l'unico a bordo, o se il caccia fosse un biposto. (Git)