Ucraina: Energoatom, la Russia ha attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia questa mattina

- La Russia ha attaccato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, per tutta la mattina. Lo ha sostenuto la società energetica ucraina Energoatom. “Sono stati osservati almeno 12 proiettili diretti al sito della centrale”, si legge in un comunicato di Energoatom. A causa degli attacchi nemici, sono stati danneggiate vasche di immagazzinamento di acqua desalinizzata ed equipaggiamenti infrastrutturali vari. “La natura e il numero dei danni indicano che i russi hanno preso di mira e disabilitato specificamente l’infrastruttura necessaria per l’avvio delle unità 5 e 6 e la ripresa della produzione di elettricità per il fabbisogno dell’Ucraina”, ha evidenziato Energoatom. In precedenza i russi hanno accusato la truppe ucraine di essere responsabili dei recenti attacchi contro la centrale. (segue) (Kiu)