Americhe: Banca interamericana per lo sviluppo elegge nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tradizione rotta con la candidatura di Claver-Carone, ex consigliere di Donald Trump, avanzata dalla precedente amministrazione della Casa Bianca. Il funzionario si dovuto dimettere a settembre sulla scorta di denunce per molestie sessuali a dipendenti dell'organismo. Per essere eletto, il nuovo presidente avrà bisogno della maggioranza assoluta dei voti, in una riunione cui partecipano i ministri delle Finanze e altre autorità economiche di tutti i Paesi membri. Ogni nazione gode di un voto proporzionale alla quota di partecipazione all'organismo: il principale finanziatore, gli Stati Uniti, dispongono del 30 per cento dei voti, seguito da Argentina e Brasile, con l'11,35 per cento, dal Messico col 7,299 e dal Canada con il 3,403 per cento. Tra i contributori c'è anche il Venezuela (3,403 per cento) e Paesi fuori dalla regione come il Giappone (5 per cento) e l'Italia (1,966). (Was)