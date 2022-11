Infanzia: Tajani, programmi di cooperazione per bambini senza diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 450 milioni i bambini che vivono in zone di guerra, senza diritti fondamentali, spesso vittime di sfruttamento minorile e senza prospettive di futuro. Lo scrive su Twitter il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della Giornata mondiale per l'infanzia, indicando la necessità di "programmi di cooperazione e campagne di sensibilizzazione. Solo con la solidarietà si vince questa ingiustizia". (Res)