Cop27: Wwf, fondo per perdite e danni rischia di diventare "un fondo per la fine del mondo" (2)

- Secondo Midulla, le future presidenze della Cop non possono ancora sprecare questa opportunità. "Ora i governi devono raddoppiare gli sforzi per ridurre le emissioni e intraprendere la necessaria azione di trasformazione per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C. Il vertice Cop28 del prossimo anno deve essere la Cop della credibilità climatica. Questo senza minimizzare le responsabilità dei governi, tutti, che devono prendere e mantenere i loro impegni. I governi a oggi sono come dei condomini che, mentre il palazzo brucia, lo osservano parlando di quote condominiali: la crisi climatica deve essere la priorità, solo affrontandola davvero, fermandone la progressione, tutto il resto ha un senso", ha proseguito. Questa - prosegue la nota - doveva essere una "Cop africana", ma non è riuscita a soddisfare le esigenze e le priorità del continente. L'Africa è in prima linea nella crisi climatica ed è altamente vulnerabile alle sue conseguenze. Stiamo già assistendo a terribili impatti, perdite e danni in tutto il continente. Il Wwf accoglie con favore i progressi compiuti nell'istituzione di un fondo per aiutare i Paesi a riprendersi dai disastri legati al clima, ma questo non è sufficiente se non si interviene ulteriormente per evitare che la crisi climatica vada fuori controllo. Il Wwf chiede anche che si garantisca che il fondo "Loss&Damage" sia dotato di risorse e sia allineato con l'equità e la giustizia. Inoltre, ci si aspettava di vedere più finanziamenti e azioni per aumentare la resilienza dell'Africa e di tutti i paesi più vulnerabili, ma ancora una volta gli impegni finanziari per l'adattamento non sono stati rispettati. (Com)