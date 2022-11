Egitto-Turchia: possibile incontro tra al Sisi ed Erdogan in apertura dei Mondiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e l'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, saranno entrambi presenti alla cerimonia d'apertura dei Mondiali a Doha, in Qatar. Al momento "non c'è ancora nulla di concordato" circa un potenziale faccia a faccia, hanno rivelato ad "Agenzia Nova" fonti diplomatiche, senza, tuttavia, negare la possibilità di un incontro. Le relazioni fra Egitto e Turchia hanno vissuto una fase di gelo diplomatico proprio dopo l'arrivo alla presidenza di Al Sisi, a causa di divergenze rispetto alla Fratellanza musulmana, dichiarata fuorilegge dal Cairo. Le tensioni si sono acuite anche a causa di interessi divergenti nel settore energetico e regionale, in primis Libia ed Etiopia. Va sottolineato, però, che nell'ultimo anno si sono svolte riunioni diplomatiche e di intelligence ad alto livello. (Cae)