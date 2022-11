Farnesina: conclusa la missione del sottosegretario Silli in Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Si è conclusa la visita nel Regno del Bahrein del sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, svoltasi dal 18 al 20 novembre. Oltre a prendere parte ai lavori dell'Istituto internazionale per gli studi strategici (Iiss) Manama Dialogue, foro di dialogo e di confronto nelle materie della sicurezza e della difesa nel Golfo, Silli ha avuto diversi colloqui bilaterali, riferisce oggi una nota della Farnesina. Il sottosegretario ha incontrato il vice ministro tedesco agli Affari esteri, Tobias Lindner, con cui ha discusso di alcuni temi appartenenti all'agenda europea: fra questi, la cooperazione in campo energetico, finalizzata all'individuazione e all'utilizzo di fonti alternative e allo sviluppo delle rinnovabili. Inoltre, Silli ha preso contatto con rilevanti autorità bahreinite: il principe ereditario e premier del Regno del Bahrein, Salman bin Hamad, il ministro degli Affari esteri, Abdullatif bin Rashid al Zayani, e il sottosegretario per gli Affari politici, Abdulla bin Ahmed al Khalifa. "Le relazioni tra Italia e Bahrein, già positive, si sono ulteriormente rafforzate a seguito delle riforme politiche ed economiche intraprese dal Paese negli ultimi anni", ha sottolineato il sottosegretario. Silli ha dichiarato: "Abbiamo confermato la comune volontà di intensificare il dialogo politico, già molto costruttivo, sui maggiori temi di reciproco interesse e sulle principali questioni regionali e di rafforzare la nostra cooperazione in ambito economico, commerciale, culturale, scientifico e tecnologico".(Res)