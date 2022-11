Infanzia: Malan (Fd'I), tutelare tutti i bambini anche fuori famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bambini sono il dono più prezioso, sono il nostro futuro, e vanno tutelati sotto tuti gli aspetti. Tutelare i bambini significa innanzitutto combattere la denatalità sostenendo le famiglie e le donne in gravidanza. Non deve più accadere che lavoratrici siano private dell’assegno di maternità, come è accaduto di recente". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Mamme e papà devono potere lavorare serenamente e allo stesso tempo esercitare il loro diritto e dovere di educare i figli. La libertà costituzionale di educazione deve essere garantita, proteggendoli da indottrinamenti ideologici contro la volontà dei genitori. E non vanno dimenticati i bambini fuori famiglia, in particolare quelli tolti ai loro genitori senza i presupposti che la legge prevede. Ancora oggi - afferma Malan - accadono casi di minori portati via a madri e padri con modalità tipiche dell’arresto di pericolosi criminali, con agenti armati e tutto il resto, e poi privati persino della possibilità di parlare con i loro cari. Occorrono in questo senso interventi legislativi, ma anche rispetto alla selezione e alla formazione degli operatori dei servizi sociali. Abusi in questo settore sono inaccettabili, specie se perpetrati in nome dello Stato", conclude.(Com)