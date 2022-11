Pd: Bonaccini, obiettivo è costruire forza più radicata e progressista ma divisi si perde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è quello di costruire una forza più radicata e progressista e poi pensare alle alleanze, poiché se andiamo divisi si perde: questa è una lezione che mi pare non sia stata compresa né nel Lazio né in Lombardia. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno ereditato partiti al 4 per cento. Il Pd, tanto bistrattato, rimane pur sempre la seconda forza del Paese, la prima dell'opposizione, quindi se ce l'hanno fatta loro dal 4 per cento ce la faremo anche noi. Certo serve una nuova identità", ha detto Bonaccini, ribadendo la necessità di ripartire da un partito "più popolare ma mai populista". "L'esperienza di governo gialloverde è durato poco, così come esperienze simili sovraniste o nazionaliste, come Trump negli Stati Uniti, Bolsonaro in Brasile o Johnson nel Regbo Unito. Questo perché i sovranisti e i populisti danno risposte alla pancia della gente ma poi non pagano nemmeno elettoralmente se le promesse non vengono mantenute", ha aggiunto. (Rin)