Ucraina: Graziano, attacchi a Zaporizhzhia in linea con strategia russa di alternare ostilità ad aperture

- I recenti attacchi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, sono un segnale in continuità con la politica militare russa di alternare aperture per la cessazione delle ostilità a nuovi lanci di missili e bombardamenti su infrastrutture nevralgiche. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su “Rai 3”. “Ovviamente abbiamo paura di incidenti che possono portare a una crisi. Colpire una centrale nucleare o le forze intorno è comunque un messaggio, una forma di guerra mediatica”, ha dichiarato Graziano. Mosca vuole segnalare che “si può colpire e si vuole colpire”. (Res)