Polonia: Graziano, su esplosione a Przewodow c’è responsabilità indiretta della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’esplosione di un missile a Przewodow, nella Polonia sudorientale, c’è comunque una responsabilità indiretta della Russia. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su “Rai 3”. “Quando ho avuto notizia dell’esplosione in territorio polacco ho avuto timore di un attacco contro un Paese della Nato che facesse scattare l’art. 5. Fortunatamente non è stato un attacco diretto, ma un missile della contraerea ucraina sembra più probabile”, ha spiegato il generale. Di certo “c’è una responsabilità indiretta dei russi”, i quali insistono a prendere di mira “aree vicine al confine della Nato per colpire le linee di rifornimento”. (Res)