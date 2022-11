Infanzia: Orlando (Pd), ogni azione contro diseguaglianze è azione per Italia più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 20 novembre è "la Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In questa ricorrenza è importante ricordare che l'Italia è stata tra i primi paesi ad adottare la versione definitiva del Piano di azione nazionale della garanzia infanzia (Pangi), il documento programmatico redatto dal governo precedente in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione sulla Child guarantee del 14 giugno 2021 al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti nell'ottica di contrastare le diseguaglianze e dare attuazione ai livelli essenziali". Lo afferma su Facebook l'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. "Alcuni obiettivi del programma Child guarantee su cui abbiamo lavorato: più mense e asili nido e loro gratuità, più sostegno psicologico agli adolescenti e tempo pieno a scuola, più attenzione fin dai primi giorni di vita al benessere delle bambine dei bambini, più sostegno ai minori che vivono in contesti di povertà materiale, abitativa, relazionale, ed affettiva o che vivono in situazioni di fragilità. La prossima Legge di Bilancio e l’attuazione del Pnrr - continua il deputato del Partito democratico - sono l’occasione per far compiere passi decisivi al programma della Child guarantee e per mantenere così gli impegni assunti con l’Europa. Ogni azione contro le diseguaglianze e l'esclusione sociale è un’azione per far diventare l’Italia più forte e giusta". (Rin)