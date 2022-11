© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non vuole essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente di Fincantieri, il generale Claudio Graziano, a “Mezz’ora in più” su “Rai 3”. “Installare una no fly zone vorrebbe dire guerra, si dovrebbero abbattere gli aerei russi” ed è la ragione per la quale la Nato non l’ha approvata finora, ha spiegato Graziano rispondendo a una domanda in merito. (Res)