Aborto: Roccella, governo non modificherà la legge 194

20 luglio 2021

- Questo governo non modificherà la legge 194 sull'aborto. Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Evidentemente su questo tema si è scatenato uno strano timore perché nessuno ha mai detto di volere cambiare la legge 194, anzi Giorgia Meloni in campagna elettorale ha ripetuto ossessivamente che questo governo non interverrà sulla legge 194", ha aggiunto. (Com)