Governo: Roccella, critiche a Meloni su figlia a Bali sono attacco a libertà di essere premier e mamma

20 luglio 2021

- Le critiche rivolte alla premier Giorgia Meloni che ha deciso di portare con sé al G20 di Bali la figlia Ginevra contengono una dimensione di attacco politico, ma anche un certo atteggiamento negativo nei confronti della libertà di una donna di essere una premier ed una mamma. Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Penso che ci sia ancora una certa acidità anti-materna, oltre che antifemminista, in queste critiche, proprio nel momento in cui da adesso in Parlamento si può allattare. Dobbiamo aprire le porte alla conciliazione vera tra famiglia e lavoro quindi alle madri e alla maternità", ha aggiunto. (Com)