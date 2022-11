Messico: covid, autorizzato uso in emergenza del vaccino cubano Soberana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Messico hanno dato il via libera all'uso in emergenza del "Soberana" e del "Soberana Pl", il vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dal laboratorio cubano Instituto Finlay de Vacunas. Le autorizzazioni, si legge in una nota della Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris), sono parte della strategia di regolazione sanitaria, che "permette di rivedere e dare accesso al maggior numero di rimedi per la salute, sempre che ne sia verificata la qualità, la sicurezza e l'efficacia". La notizia è stata celebrata dal presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, in visita da oggi in Russia. "A Mosca ricevo questa eccellente notizia. I nostri vaccini Soberana continuano ad accumulare credenziali. Congratulazioni ai ricercatori cubani e ancora grazie per la prodezza", ha scritto Diaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Mec)