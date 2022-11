Ucraina: “Washington Post”, l’Iran aiuterà Mosca a costruire droni in territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha raggiunto un accordo segreto con l’Iran per iniziare a produrre centinaia di droni militari in territorio russo. E’ quanto ha scritto il quotidiano “Washington Post”, citando informazioni d’intelligence note agli Stati Uniti e ad altre agenzia di sicurezza di Paesi occidentali. Secondo quanto ha appreso il giornale, l’intesa tra Mosca e Teheran è stata perfezionata in un incontro avvenuto in Iran a inizio novembre. Una squadra di negoziatori dell’industria della difesa russa sarebbero andati nella capitale iraniana per discutere la logistica della produzione di droni in Russia. Un’altra delegazione, guidata dal segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, ha raggiunto Teheran il 9 novembre per parlare di sanzioni economiche e della “interferenza” occidentale negli affari interni dei due Paesi, come riferito dai media statali russi e iraniani. (segue) (Was)