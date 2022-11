Ucraina: “Washington Post”, l’Iran aiuterà Mosca a costruire droni in territorio russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle fonti del “Washington Post”, i due Paesi stanno agendo tempestivamente per il trasferimento di progetti e componenti chiave che possano consentire un inizio della produzione in Russia entro alcuni mesi. Da agosto, la Russia ha schierato oltre 400 droni di fabbricazione iraniana contro l’Ucraina, secondo informazioni d’intelligence. Molti dei droni sono stati impiegati per prendere di mira infrastrutture civili, per esempio quelle energetiche. L’adozione dei droni – ha spiegato il quotidiano statunitense – segnala un cambio di strategia da parte delle Forze armate russe: dopo essere stata costretta a ritirarsi da una parte dei territori faticosamente conquistati nei primi mesi di guerra, Mosca sta ora bersagliando le città ucraine con una combinazione di missili da crociera e droni suicidi per mettere in crisi la rete elettrica e idrica che riforniscono milioni di persone. Le fonti consultate hanno precisato che, se il vantaggio militare dell’accordo segreto è evidente per Mosca, c’è un tornaconto economico e politico anche per Teheran, che crede di poter evitare sanzioni da parte dell’Occidente spostando la produzione fisica dei droni in Russia. (Was)