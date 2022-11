Roma: Santori (Lega), tendone da circo non autorizzato in via Teano, chiesta verifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Teano, a Roma, "nell'area accanto alla stazione metro C, stazionano da alcuni giorni tre roulottes che hanno montato una tenda da circo ma non si vedono animali né operatori del circo né alcuno spettacolo è stato programmato sui siti specializzati relativi alle tournée del circo italiano". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega a Roma, Fabrizio Santori. "Preoccupante invece è quello che ci hanno riferito i cittadini residenti nei palazzi adiacenti all'area che vedono lavorare dei mezzi che uscendo dalla tenda vanno a gettare del materiale edile oltre il muro di recinzione dove inizia un'altra area verde - spiega -. Come Lega abbiamo già segnalato la possibile violazione urbanistica e chiesto un controllo immediato dell'area e degli occupanti al fine di liberare lo spazio in caso di presenza abusiva e chiuderla per evitare nuovi ingressi". (segue) (Com)