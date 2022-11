Autonomia: Salvini, entro l'anno i primi punti, importante non ci siano no pregiudiziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro l'anno metteremo i primi punti per l'autonomia". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio, sottolineando che "questo sarà il governo buono e la legislatura buona, l'importante è che non ci siano no pregiudiziali", ha proseguito ricordando che "l'autonomia conviene a tutti e nessuno ci perde neanche un euro e si liberano risorse e potenzialità dei territori. Penso soprattutto alle Regioni del Sud che potrebbero gestire i temi dell'energia e dei beni culturali. In neanche un mese questo governo ha fatto tanto". (Rem)