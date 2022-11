Cop27: Pichetto Fratin, approvazione pacchetto decisioni è passo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione finale la scorsa notte del pacchetto di decisioni negoziate per due settimane nell'ambito della Cop 27 a Sharm el Sheikh "rappresenta un passo positivo nell'ambito delle politiche future di contrasto al cambiamento climatico. Al fine di fornire il proprio rilevante contributo al negoziato, l'Italia ha partecipato alla Cop27 al massimo livello, sia attraverso l'intervento diretto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al segmento di alto livello in apertura della Cop, sia con due missioni a Sharm el Sheikh del ministro dell'Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Costante e prezioso è stato l'operato dell'inviato speciale per il cambiamento climatico del governo italiano, ministro plenipotenziario Alessandro Modiano". E' quanto dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che aggiunge: "Oltre a ciò, nel padiglione italiano allestito negli spazi ove si è svolta la Cop, sono state realizzate decine di iniziative da parte di diversi attori sia pubblici che privati impegnati nelle politiche climatiche, con risultati ottimi sotto il profilo della partecipazione e del contributo all'articolato dibattito in campo climatico. Dopo negoziati lunghi e difficili, il risultato più evidente di questa Cop è la creazione di un fondo per sostenere i Paesi più vulnerabili per affrontare le perdite e i danni conseguenti al verificarsi di eventi climatici estremi. Le modalità di funzionamento del fondo sono state demandate ad un Comitato ad hoc che dovrà elaborarle in tempo per essere approvate alla Cop 28 il prossimo anno". L'esponente dell'esecutivo prosegue in una nota: "Nell'ambito di tale decisione, è stato infine accolta la proposta europea di un Fondo destinato a sostenere i Paesi più vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico in base al principio della solidarietà, anche attraverso strumenti finanziari innovativi ed eventualmente allargando la base dei potenziali contribuenti alle risorse finanziarie che verranno rese disponibili". (segue) (Com)