Autonomia: Salvini, solo amministratori incapaci non la vogliono

23 luglio 2021

- “L’autonomia dovrebbe essere voluta da tutti gli amministratori in gamba, chi non la vuole sono gli amministratori incapaci che danno sempre colpe agli altri per quello che non funziona. Il mio impegno è che questo sia il governo che offre alla Lombardia e a tutta l'Italia all'autonomia". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, durante il suo intervento dal palco del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio. (Rem)