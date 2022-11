Pd: Scotto, si apre sfida impegnativa per Articolo uno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’assemblea nazionale del Pd che ha modificato lo statuto e individuato le tappe del Congresso costituente "si apre anche per noi, per la comunità di Articolo uno, una sfida impegnativa. Quella di contribuire a fare in modo che in Italia si radichi e torni a vincere una sinistra popolare e di governo, capace di riorganizzare un campo di forze progressiste alternativo alla destra. Questo obiettivo è prima di tutto interesse dell’Italia". E' quanto afferma il coordinatore di Articolo uno, Arturo Scotto. "Il governo Meloni in queste ore sta già rivelando il suo volto di una destra antisociale, che punta a spaccare il paese con l’Autonomia differenziata, che annuncia uno stravolgimento costituzionale scegliendo la via presidenzialista, che prepara una legge di bilancio dove il potere d’acquisto dei lavoratori viene ancora una volta sacrificato alle esigenze degli interessi dei più forti, con welfare e misure di contrasto alla povertà considerate solo un costo da tagliare - continua il parlamentare in un inteevento pubblicato sul sito di Articolo uno -. Dunque, la priorità è quella di mettere in campo una battaglia di opposizione intelligente, fondata sulla questione sociale e capace di aprire contraddizioni nel campo del governo è prioritaria: va fatta interloquendo con i soggetti della rappresentanza del lavoro e provando a unire attorno ad alcune battaglie sociali le forze che non sono nell’area della maggioranza e che sono andate divise alle elezioni, a partire dalla manifestazione di piazza annunciata per il 17 dicembre". (segue) (Rin)