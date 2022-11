Pd: Scotto, si apre sfida impegnativa per Articolo uno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scotto aggiunge: "Abbiamo chiesto e ottenuto di poter entrare nel percorso costituente come soggetto collettivo che, in autonomia, lavora per ripensare i confini e l’identità del nuovo partito. Presenteremo entro la metà di dicembre con l’assemblea nazionale di Articolo Uno la nostra idea di nuovo partito e le proposte per una piattaforma politica ecologista e socialista in grado di coinvolgere militanti che sono fuori dal circuito delle forze organizzate e che vogliono contribuire alla battaglia delle idee prima ancora che alla conta tra i candidati. La parola costituente ha un significato preciso: si costituisce qualcosa di nuovo, non si ritocca semplicemente quello che già c’è. L’esito finale per noi non è già oggi scontato ma daremo battaglia dentro il percorso perché esso sia davvero costituente. Lavoreremo perché questa prima fase, per noi la più importante - quella della definizione dell’identità culturale, del profilo politico, dell’impianto organizzativo - sia un’occasione vera". (Rin)