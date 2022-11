Energia: Salvini, quadra su ulteriore tassazione degli ultra profitti a grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assolutamente arrivando a una quadra, con una ulteriore tassazione degli ultra profitti miliardari delle grandi aziende che stanno guadagnando miliardi e miliardi, se ne guadagnano qualcuno in meno e quei soldi vanno a famiglie e imprese che non ce la fanno a pagare le bollette penso che sarà qualcosa di giusto". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini,parlando con i giornalisti a margine del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio. "Così come per il superbonus per aiutare chi ha di meno, se un milionario si rifà la villetta se la può anche pagare senza che gliela paghino i pensionati. Partire da chi ha più bisogno è quello su cui stiamo lavorando", ha concluso. (Rem)